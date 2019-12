Produktion immer häufiger in Billiglohnländer

Wie kann das in Zeiten der Globalisierung sein? Ausgerechnet diese sei schuld daran, findet Experte Kobinger klare Worte: „Die Produktion findet immer häufiger in Billigländern statt, wie in China, Indien und Pakistan. Da funktioniert halt nicht immer alles reibungslos.“ Und: „Wenn wer liefern kann, tut er es dorthin, wo am meisten dafür bezahlt wird. Und das ist nicht Österreich.“