„Unser Christkind für das Dorf! Das habe ich wirklich schon nicht mehr erwartet“, freut sich Gudrun Oberkofler über ihre Nachfolgerin. Eigentlich wollte die Nahversorgerin schon lange in Pension gehen. Den Laden in der Schulgasse hätte sie zusperren müssen. Drei Jahre lang suchten sie und die Gemeinde nach einer Nachfolge – schließlich wagte Petra Rossmann den Schritt: „Ich freue mich schon darauf! Seit meiner Lehrzeit träume ich von einem eigenen Geschäft.“ Zusätzlich zu ihrer Tankstelle in St. Michael, die sie seit mittlerweile zehn Jahren betreibt, will sie den Kramerladen führen.