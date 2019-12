„Winter schaut anders aus“, seufzte Gregor Schlierenzauer am Wochenende in Engelberg. Der sonst so malerische Wintersport-Ort zeigte sich wenige Tage vor Weihnachten ganz in Grün. Die für Dezember extremen Plusgrade bereiten auch der Tournee Schwierigkeiten. Fünf Tage vor dem ersten Training in Oberstdorf (28. Dezember) war auf keiner einzigen Schanze ein Springen möglich.