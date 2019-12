Auf der Donau in Serbien ist ein Boot mit Migranten an Bord gekentert. Zwei Leichen wurden nach Angaben des serbischen Innenministeriums geborgen, mindestens vier Erwachsene und zwei Kinder werden noch vermisst. Für sie gibt es kaum noch Hoffnung. Das Unglück ereignete sich am frühen Montagmorgen im Dorf Karavukovo. Die Donau bildet in diesem Abschnitt die natürliche Grenze zwischen Serbien und Kroatien.