Dass der Eislaufplatz im Stadtbad keine Ideallösung ist, weiß man in Mödling seit Jahrzehnten. Bereits in den 1990er-Jahren wurden Pläne für eine Eishalle gewälzt, sogar ein Bau auf der obersten Etage des damals in Planung befindlichen Parkdecks beim Bahnhof war im Gespräch. Doch all diese „Träume“ platzten letztlich aus Kostengründen. Jetzt steht fest: Eine Sanierung des derzeitigen Platzes zahlt sich nicht aus. „Zu warme Witterung samt Wind und Regen machen dem Freiluft-Eis zu sehr zu schaffen“, so Bürgermeister Hans Stefan Hintner.