Ebenfalls auf Markenkleidung abgesehen hatte es eine tschechisch-slowakische Bande. Zwei Frauen und drei Männer im Alter von 23 bis 46 Jahren entfernten in einem Shop die Sicherungen von Gewand. „Als sie, ohne zu bezahlen, gehen wollten, wurden die ,Kunden’ von zwei Detektiven gestellt und unseren Kollegen übergeben“, so ein Polizeisprecher. Alle fünf wurden festgenommen und zur Vernehmung auf die Polizeistation gebracht. Die beiden Frauen und ein Mann wanderten anschließend in Haft, zwei weitere Bandenmitglieder fassten eine Anzeige auf freiem Fuß aus.