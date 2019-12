Mitarbeiter der sogenannten KEP-Dienste, also die Kurier-, Express- und Paketdienste-Auslieferer, arbeiten in der Weihnachtszeit sehr unter Zeitdruck. Einer muss aber besonders schnell ausliefern und richtet deshalb eine Anfrage an Hans-Georg Marmit, Kraftfahrzeug-Experte der Sachverständigen-Organisation KÜS: