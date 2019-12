Umso schwerer ist es, wenn das Weihnachtsfest sich nicht so gestaltet. Als Leiterin der steirischen Telefonseelsorge weiß Daniela Bauer, was die Menschen in den Feiertagen bewegt. Ihr Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern verbringt Weihnachten am Telefon, um anderen zuzuhören. „Wir haben alle unsere Fantasien und hohen Erwartungen vom Weihnachtsfest. Das Leben spielt aber oft anders“, sagt Bauer. Die Sorgen bleiben die gleichen wie im Rest des Jahres – viele sind verwitwet oder geschieden – nur sie bekommen ein anderes Gewicht. „Wenn nach außen hin alle glücklich sind, drücken die eigenen Probleme doppelt. Zum Jahresende zieht man Bilanz. Wir sind dünnhäutiger zu Weihnachten.“