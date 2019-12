„Du wirst geerdet in der Gruft“

Irgendwann zeigt er sich selbst an. Keinen Meldezettel auszufüllen ist ein Verwaltungsdelikt. Die Polizei schickt ihn zur Gruft. „Die kannte ich nicht, die Caritas auch nicht. Ich hatte nie Berührungspunkte mit Obdachlosigkeit.“ Gedankenverloren reibt er seine Hände. „Du wirst geerdet in der Gruft. Du musst Hilfe annehmen, dir selbst eing‘stehen, dass du Fehler gmacht hast, dich an Regeln halten. Ich hab da eine ganz andere Lebenseinstellung g‘kriegt.“