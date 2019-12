Am Sonntag gegen 21 Uhr ging es am Marktplatz von Hallstatt plötzlich rund. Beschimpfungen, Drohungen und Lärm einer Rangelei hallten durch die Nacht. Derart lautstark, dass Anrainer aus dem Schlaf gerissen wurden. Erschrocken wählten Zeugen den Polizei-Notruf und erklärten, dass sich zwei Einheimische massiv in die Haare gekriegt hätten. Bei den Kontrahenten handelte es sich um einen 40-jährigen Jäger und den Gastronomen Markus Derbl (59).