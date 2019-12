Für so manch einen Inhaftierten in der Justizanstalt Innsbruck ist die Weihnachtszeit belastend. Wohl auch für jene beiden Insassen, die am Montag versucht haben, aus dem Gefängnis auszubrechen - und zwar mit Werkzeug aus einem internen Betrieb. Zehn Minuten später konnten sie jedoch von Beamten gefasst werden.