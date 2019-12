Das Ergebnis:

1. Rasmus Windingstad (NOR)

2. Stefan Luitz (GER)

3. Roland Leitinger (AUT)

4. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

5. Lucas Braathen (NOR)

6. Mattias Rönngren (SWE)

7. Henrik Kristoffersen (NOR)

8. Justin Murisier (SUI)

9. Loic Meillard (SUI)

10. Thibaut Favrot (FRA)

11. Dominik Raschner (AUT)

12. Ryan Cochran-Siegle (USA)

13. Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

14. River Radamus (USA)

15. Mathieu Faivre (FRA)

16. Pawel Trichischew (RUS)

17. Zan Kranjec (SLO)

18. Alexander Schmid (GER)

19. Bastian Meisen (GER)

19. Christian Hirschbühl (AUT)

21. Michael Matt (AUT)

22. Tommy Ford (USA)

23. Atle Lie McGrath (NOR)

24. Filip Zubcic (CRO)

25. Alexis Pinturault (FRA)

26. Mauro Caviezel (SUI)

27. Fabian Wilkens Solheim (NOR)

28. Hannes Zingerle (ITA)

29. Simon Maurberger (ITA)

30. Stefan Hadalin (SLO)

31. Matts Olsson (SWE)

32. Samu Torsti (FIN)



Wichtigere Duelle:



Finale: Windingstad schlägt Luitz (+0,41)



Um Platz 3: Leitinger schlägt Nestvold-Haugen (+1,15)



Um Platz 5: Braathen schlägt Rönngren (+0,66)



Um Platz 7: Kristoffersen schlägt Murisier (+0,39)