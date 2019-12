Tragisch, furchtbar, schrecklich: In der kleinen, 900 Einwohner zählenden Gemeinde Steinbach am Attersee in Oberösterreich ringt man nach dem folgenschweren Balkonsturz - wir berichteten - um Worte. Die Anteilnahme ist groß, die ganze Familie hofft, dass der Vater (38) - der Mann war in der Nacht auf Sonntag sechs Meter in die Tiefe gefallen - gesund wird.