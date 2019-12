Günstige Wetterlage half mit

Ein Grund zum Aufatmen besteht deswegen aber noch lange nicht. Denn lediglich die günstige Wetterlage war dafür verantwortlich, nicht etwa Klimaschutzmaßnahmen. Die Feinstaubstatistik führt einmal mehr Graz an - mit 16 Überschreitungstagen ist die Belastung in der Murmetropole die höchste in ganz Österreich. Zumindest der Wert liegt unter dem Grenzwert für die Gesamtzahl - 25 - an Überschreitungen. Bei der Messstelle Don Bosco war an 16 Tagen zu viel Feinstaub in der Luft, bei der Messstelle Graz Süd an 15 Tagen.