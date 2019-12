Im September eine Kur in einem Reha-Zentrum für Krebspatienten; in Salzburg, in St. Veit im Pongau. Und nach seiner Rückkehr, Ende Oktober, „dieser wichtige Termin im AKH“, zu einer PET-CT. Sein ganzer Körper wurde also genauestens gescannt. Resultat: „Keine einzige Metastase ist mehr in mir.“ Glück, unendliches Glück habe er empfunden, „als ich das erfuhr; und auch, wie in den vergangenen Monaten schon so oft - unendliche Demut.“