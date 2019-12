Gebet daheim und in der Kirche

Sehr viel älter ist wohl die Tradition des so genannten „Ausräucherns“: Durch viele Haushalte zieht am 24. Dezember der Duft von Weihrauch, begleitet von Gebeten, um das Böse auch im neuen Jahr fernzuhalten. Gebetet wird am Heiligen Abend aber nicht nur Zuhause, sondern auch in den Kirchen des Landes, wenn um Mitternacht, oder für Kinder schon früher, die Christmette abgehalten wird. Es ist ein besonders feierlicher Gottesdienst, der die Kirchenbänke traditionell so gut füllt, wie in früheren Zeiten.