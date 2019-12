Stefan Lenk ist seit drei Jahren im Freiwilligen-Team der Caritas. Warum er hilft? „Festzustellen, wie gut es einem selbst geht, das ist das Schöne.“ 50 bis 60 Stunden investierte er schon in die Packerl-Aktion, half auch am Telefon Briefe gut an Spender zu vermitteln. „Die Leute sind begeistert. Man weiß bei dieser Aktion genau, was wohin kommt.“