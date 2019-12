Gegen Ende des Jahres wird in vielen Bereichen Bilanz gezogen. So auch beim Energiebedarf der Tirolerinnen und Tiroler. Der Bericht dazu liefert positive und negative Nachrichten. So ist der Pro-Kopf-Energiebedarf zwar gesunken, in der Gesamtenergiebilanz des Landes ist dafür aber ein Anstieg zu vermelden.