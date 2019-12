„Konnte mich von Rausch nicht mehr lösen"

Erste dunkle Wolken über dem Paradies zogen dann im Frühjahr 2018 auf. „Mein Schwiegervater meinte, dass er bei Albanern noch Schulden offen hätte. Ich habe ihm viel Geld gegeben“, erklärt der Tiroler. Kurz darauf beging er den größten Fehler seines Lebens. „Mein Schwiegervater bot mir Kokain an. Ich war plötzlich neugierig, wurde abhängig und habe Freunden etwas gegeben“, sagt der Tiroler. Binnen weniger Wochen nahm er bis zu sechs „Lines“ täglich zu sich. „Ich sah in jeder noch so schlechten Nachricht etwas Positives. Und konnte mich von diesem Rausch nicht mehr lösen“, sagt der 40-Jährige. Er feierte teils mehrere Tage und Nächte am Stück durch. Das Familienleben, der Freundeskreis und das Unternehmen, das er gemeinsam mit seinem Bruder führt, litten enorm darunter.