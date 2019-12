Der 60-Jährige war gegen 10.35 Uhr auf der L13 in Richtung Sellrain unterwegs, als er bei Grinzens plötzlich gegen einen Stein am linken Fahrbahnrand prallte. „Der Pkw überschlug sich in der Folge einmal und kam schließlich quer am Straßenrand zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei.