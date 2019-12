Geschmäcker sind verschieden

Dass die Geschmäcker beim Kauf eines Christbaums so unterschiedlich sind wie die Farben der Kugeln, die später auf ihm hängen, weiß die 44-Jährige aus jahrzehntelanger Erfahrung: „Meinungsverschiedenheiten, welcher Baum denn nun der richtige sei, stehen an der Tagesordnung. Oft genug kommt es auch vor, dass das auserwählte Stück sogar wieder zurückgebracht und umgetauscht wird“, erzählt die zweifache Mutter, die in Unterlamm und Seiersberg auf insgesamt 13 Hektar Christbäume kultiviert.