Marvin verschwand vor zweieinhalb Jahren als 13-Jähriger spurlos - die letzten beiden Jahre davon war er in der Wohnung des 44-jährigen Lars H. untergetaucht. „Und den Rest müssen wir jetzt in Ruhe nachgucken“, so Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert. Während der Teenager bei H. wohnte, wurde der verdächtige Mann sogar wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt. Im März 2018 fasste H. zehn Monate Haft auf Bewährung aus. Erst im Jahr darauf wurde Marvin per Zufall gefunden, als die Exekutive den Wohnungsbesitzer erneut vernehmen wollte und in den Räumlichkeiten nach kinderpornografischem Material suchte.