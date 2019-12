Heute, Montag, gegen 12.10 Uhr lenkte ein Klagenfurter sein E-Bike von der Völkermarkter Straße Richtung Innenstadt. An der Kreuzung am Feldmarschall Conrad-Platz wollte der 62-Jährige nach links abbiegen, sein Fahrrad wurde aber von einem Auto touchiert und gegen die Verrkehrsinsel gedrückt. Der Lenker wurde leicht verletzt. Der Autolenker hielt zwar kurz an, stieg auch aus, verließ danach aber gleich wieder den Unfallort. Nach dem Fahrerflüchtigen wird gefahndet.