Eine 68-Jährige Ortskundige fuhr am 23. Dezember gegen 9.20 Uhr mit ihrem Fahrrad im Gemeindegebiet von Eggelsberg auf der B156 Richtung Moosdorf. Zur selben Zeit war eine 73-Jährige ebenfalls aus Eggelsberg mit ihrem Traktor auf der L1034 Richtung Eggelsberg unterwegs. Bei einer Kreuzung kam es zwischen der Traktorlenkerin und der Radfahrerin zu einer Kollision, wobei die 68-Jährige zu Sturz kam. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.