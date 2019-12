„Bericht soll offenbar in der Versenkung verschwinden“

„Alle, die vermutet haben, die FPÖ würde ihren lückenhaften und dennoch für sie unangenehmen Historikerbericht nie präsentieren, haben in gewisser Weise recht behalten. Denn eine Präsentation an einem 23. Dezember ist so wie keine Präsentation“, kritisierte SOS-Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. Der Bericht solle offenbar über Weihnachten in der Versenkung verschwinden.