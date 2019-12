Khamenei: „Macht, was auch immer nötig ist“

„Die Islamische Republik ist in Gefahr“, habe er einem der Insider zufolge bei einem Treffen von hochrangigen Sicherheitskräften und Regierungsmitgliedern am 17. November gesagt. „Macht, was auch immer nötig ist, um das zu stoppen. Ihr habt meinen Befehl.“ Laut Reuters wollte sich das Büro des Regierungssprechers in Teheran nicht dazu äußern, auch die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen habe nicht auf Anfragen reagiert.