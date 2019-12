Jener Säugling, der Anfang Dezember mit schwersten Hirnverletzungen in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert worden war, schwebt nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der kleine Bub wurde kürzlich aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt, wie am Montag bekannt wurde. Ob das Kind bleibende Schäden davonträgt, ist weiterhin nicht absehbar. Der Vater des Kindes befindet sich nach wie vor in U-Haft, gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Ebenso laufen Erhebungen gegen die Kindsmutter wegen Quälens und Vernachlässigens Unmündiger. Die 30-Jährige ist nach wie vor auf freiem Fuß.