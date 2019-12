Nach der Verfolgungsjagd auf vier mutmaßliche Tresordiebe am Wochenende in Wien, bei der ein Polizist schwere Verletzungen davongetragen hatte, streiten drei der vier Festgenommenen jegliche Beteiligung an der Sache ab. Lediglich aus purem Zufall wollen die drei Letten an dem Tag am Ort des Geschehens im Wienerwald gewesen sein, „waren nur im Wald spazieren“, wie sie erklärten. Einzig der Lenker des Fluchtfahrzeugs hat bislang - wie berichtet - eine Tatbeteiligung eingeräumt.