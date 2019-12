Diese Challenges sorgten für Aufsehen im Netz

Weg von Hautglättung, Zahnbleaching und sonstigen verjüngenden Filtern, die bisher im Trend waren, kann man sich mit diesem Programm 60 Jahre altern lassen. Wer wollte denn nicht schon einmal in die Zukunft blicken? Die „Face App“-Challenge ist 2019 auch in Österreich angekommen. Stars wie Timmy Trumpet und Co. waren dabei. Zur Story geht es hier: https://www.krone.at/1960878