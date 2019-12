Das sind die neuen Gourmet-Hotspots der Stadt

#4. Josef Highball Bar

Nach dem großen Erfolg der Josef Cocktailbar haben Andrea Hörzer und Philipp M. Ernst die Josef Highball Bar an einem historischen und vielen Wiener Nachtschwärmern bestens bekannten Ort in der City eröffnet - in der Sterngasse. Bis vor wenigen Wochen war hier noch das legendäre "Steh Achterl" beheimatet.

Wo: 1., Sterngasse 3