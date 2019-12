Essig-Drinks sind der nächste Trend im Neuen Jahr

David Penker, soeben als innovativster Barkeeper Österreichs ausgezeichnet, Leon Klein vom Wiener Kleinod und Trish Vankusova von der renommierten Roberto’s Bar sind die ersten drei Barkeeper, die in den Produkte die ideale Grundlage für das Mixen ihrer Drinks sehen. Der Trend, Cocktails mit Essig zu verfeinern, ist also endlich auch in den österreichischen Bars angekommen. Essig als Basis des Drinks balanciert die Aromen der restlichen Zutaten ideal aus und rundet die Cocktails geschmacklich ab. Darin sind sich die ausgezeichneten Mixologen einig.