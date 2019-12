Am 22. Dezember gegen 21.15 Uhr kam es am Marktplatz in Hallstatt zwischen einem 40-Jährigen und einem 59-Jährigen, beide aus dem Bezirk Gmunden, zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei bedrohte der 40-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer. Bei einer Rangelei verlor der 40-Jährige das Messer und verließ daraufhin den Tatort.