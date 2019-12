Der Insta-Trick: So sieht man heimlich Stories

Einen Trick gibt es allerdings, wie man zumindest einen Teil der Story sehen kann - solange man diesem User folgt. In der Storyleiste werden einem alle User angezeigt, denen man folgt. Geht man nun auf die Story des Users, der links neben der des Users angezeigt wird, dessen Story man heimlich sehen möchte - so kann man den Trick anwenden: Bei der letzten Storyleiste des vorangehenden Users den Bildschirm drücken und gedrückt halten. Vorsichtig nach links ziehen - während der Finger auf den Bildschirm gepresst bleibt! Wird hier keine WERBUNG zwischen genau diesen beiden Usern angezeigt, so sieht man das erste Storyposting des nächsten, ohne die Story eigentlich zu öffnen. WICHTIG: Gedrückt halten, nicht ganz hinüberziehen und nach dem Begutachten wieder zur Story des vorangehenden Users ziehen. Den Bildschirm bloß nicht loslassen, sonst ist es vorbei mit dem heimlichen Nachsehen.