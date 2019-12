Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.20 Uhr. „Der 15-jährige Einheimische war mit seinem Moped am Fiechterweg in Richtung Süden unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem Peter-Jaist-Weg mit dem 77-jährigen Fußgänger kollidierte“, heißt es vonseiten der Polizei.