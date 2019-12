Aus Küssereien wurde mehr

Kennengelernt haben sich die Englischlehrerin und der Teenager in der „Doral Academy Preparatory School“ in Miami-Dade County. Der Schüler habe gegenüber der Polizei ausgesagt, dass es in den Mittagspausen und nach der Schule erste Küssereien gegeben habe. Wie „Local 10 News“ berichtete, soll sich die Beziehung der beiden ab August ins Private ausgedehnt haben. Die Lehrerin habe den Schüler von zu Hause abgeholt und ihn dann erstmals oral befriedigt. Danach kam es zu weiteren sexuellen Handlungen. Pikant: Der 15-Jährige nahm alles mit seinem Handy auf.