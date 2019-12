Die Juventus-Mannschaft schritt nach der Niederlage gegen Lazio Rom in Reih und Glied zu den Verbands-Bossen der italienischen Liga um die Medaillen für den zweiten Platz entgegen zu nehmen. Wie so oft nach großen Finalspielen im Fußball war die Enttäuschung in den Gesichtern der Verlierer deutlich abzulesen. Vor allem Superstar Cristiano Ronaldo war voller Frust.