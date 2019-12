Krankheiten oder Unfälle kennen leider keine Feiertage. Auch am Heiligen Abend geht deshalb der Arbeitsalltag in den Landesspitälern wie gewohnt weiter. "Heutzutage ist es allerdings nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen auch zu Weihnachten - und oftmals auch freiwillig - Dienst machen, um für andere da zu sein. Diese Einsatzbereitschaft im Dienste der Menschen verdient unsere Anerkennung. Herzlichen Dank an alle, die die Gesundheitsversorgung am Laufen halten, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf.