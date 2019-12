Um einen Bettellohn von weniger als 20 Euro bieten - so berichten Insider - die bemitleidenswerten Frauen aus dem Osten ihren Körper an. Und das bisweilen in Nischen und Ecken in der Landeshauptstadt. Tatsächlich wurden bereits rumänische Damen in flagranti erwischt und angezeigt. Doch das schreckt die Geheimprostituierten offenbar nicht ab. Denn trotz polizeilicher Festnahmen tauchte besonders eine der Frauen immer wieder da und dort auf. Doch je kälter es wird, desto mehr nimmt der „Verkehr“ verständlicherweise ab. Lob streut - ganz unabhängig von diesen Einzelfällen - ein Fahnder des Landeskriminalamtes dennoch. Denn laut erfahrenen Beamten sei St. Pölten, dank der umsichtigen und kooperativen Sicherheitspolitik von Bürgermeister Matthias Stadler, eine äußerst sichere Stadt.