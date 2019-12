Schock für eine Familie: Ein Feuer brach in den Zwischenwänden eines Hauses am vergangenen Samstag in Lassee im Bezirk Gänserndorf aus. Die alarmierten Feuerwehrleute schnitten sich mit einer Motorsäge den Weg zum Brandherd frei. Dann konnte rasch gelöscht und so ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.