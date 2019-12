Zu dem Unfall auf der A 4 war es in den Morgenstunden bei Mönchhof gekommen. Nach ersten Angaben der Landessicherheitszentrale dürfte ein voll besetzter Family-Van im Graben gelandet sein. Am Einsatzort mussten die Helfer feststellen, dass alle sechs Insassen über Beschwerden klagten. Sie wurden in umliegende Spitäler gebracht. Es blieb aber bei Blessuren.