Ein Ladendiebstahl hatte die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht. Als dieser im September auf frischer Tat ertappt wurde, sollten Ermittlungen weitaus Gefährlicheres zutage fördern: In der Wohnung des Niederösterreichers stießen die Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) auf „eine größere Menge an verschiedenen Chemikalien, welche unter anderem zur Herstellung von hochexplosivem Sprengstoff geeignet wäre“, so Chefinspektor Roman Baumschlager am Montag.