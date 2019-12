„Wertevorstellungen liegen weit auseinander“

Der Bürgermeister von Weikendorf, Johann Zimmermann (ÖVP), erklärte daraufhin, „die Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen“, kündigte aber zugleich an, die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel - also eine Überprüfung der Rechtslage mittels Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht - ergreifen zu wollen. In der Erklärung an die Grundverkehrskommission hatte Zimmerman argumentiert, die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen sowie der westlichen Welt würden „in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen weit auseinander liegen“. Dies ziehe sich bis ins gesellschaftspolitische Leben, hieß es.