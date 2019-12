Es schaute lange nach der zweiten Niederlage in Folge von Gennaro Gattuso aus. in seiner noch jungen Karriere als Neapel-Coach verlor er am letzten Wochenende gegen Parma (1:2) und auch jetzt schaute es nach dem Führungstreffer von Sassuolo nicht gut für den neuen Trainer von Insigne und Co. aus. Doch in der Pause dürfte Gattuso etwas gesagt haben. Erst glich Allan mit einem herrlichen Schuss aus der Drehung aus und in der 94. Minute erlöste Nordmazedonien-Legionär Elmas (oder das Eigentor von Pedro Obiang) die Neapolitaner und deren Coach. Napoli konnte nach acht Runden wieder ein Spiel gewinnen. Die Tore sehen Sie hier im Video.