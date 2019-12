Am Sonntagabend waren zwei Streifenbesatzungen der Polizei bei einem Einbruchsalarm in Bergheim in Salzburg im Einsatz. Die Dienstfahrzeuge wurden in der Nähe des Einsatzortes am Fahrbahnrand abgestellt. Während die Beamten das Gebäude, bei dem der Alarm ausgelöst wurde, überprüften, krachte ein 55-jähriger Pkw-Lenker frontal in die abgestellten Polizeiautos.