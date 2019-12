Der 37-Jährige hatte sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Wohnung seiner Freundin in Pregarten aufgehalten. Zu dieser Zeit fand im Ort ein Perchtenlauf statt. Der Mann warf plötzlich einen Knallkörper der Kategorie F3 vom Obergeschoß durch ein Dachfenster auf die Straße, wo der Knallkörper explodierte. Verletzt wurde dabei niemand. Der Veranstalter des Perchtenlaufes verständigte aber die Polizei.