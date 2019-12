Beim Versuch, eine Folie an eine Walze anzulegen, kam ein 34-jähriger Slowake am Sonntagnachmittag in einer Firma in St. Johann in Tirol mit der linken Hand zwischen zwei Walzen, die zum Bespannen von Laminatbodenplatten vorgesehen sind. Der Mann musste ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen werden