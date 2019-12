„Wir hatten schon mit dem Schlimmesten gerechnet, als es in Strömen geschüttet hat. Der Schnee am Sonntag ist gerade noch rechtzeitig gekommen“, freut sich Marketingmanagerin Tanja Hinteregger vom Goldeck. Dort hat man die Pisten bereits präpariert. Auf der Simonhöhe will man am 25. Dezember die Lifte in Betrieb nehmen.