Was aus Vertragsgründen insgeheim bereits befürchtet wurde, ist nun eingetreten: Der FC Pinzgau, neben dem SAK Salzburgs zweiter Klub im Aufstiegs-Playoff für die 2. Liga, muss im Frühjahr ohne seinen Mittelfeldmotor planen. „Speedy Pablo“ Ruiz wurde zu Real Salt Lake zurück beordert, bekommt in der US-Major Soccer League eine zweite Chance. Erst mit dem Auslaufen seines Vertrages im Sommer könnte der neunfache Herbsttorschütze in Saalfelden wieder Thema werden.