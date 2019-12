Fortuna Düsseldorf überwintert in der deutschen Bundesliga auf dem Relegationsplatz. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel feierte am Sonntag zum Jahresabschluss einen 2:1-Last-Minute-Heimsieg gegen Union Berlin und zog in der Tabelle an Werder Bremen vorbei auf Rang 16. Für Düsseldorf war der vierte Saisonsieg der erste volle Erfolg nach sechs sieglosen Spielen. Und Trainer Funkel hängt noch ein Jahr dran. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel kündigte an, dass der neue Vertrag am Montag „finalisiert“ werden soll.