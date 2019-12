Das ging ja schnell! Erst am am Sonntagvormittag war bekannt geworden, dass Deutschlands Super-Keeper Alexander Nübel Schalke 04 im Sommer verlässt. Jetzt ist klar, wohin er geht. Laut Informationen der deutschen „Bild“-Zeitung soll sich der 23-Jährige sogar schon mit den Bayern auf einen 5-Jahres-Vertrag geeinigt haben. Und das obwohl man mit Manuel Neuer bis 2023 verlängern will.